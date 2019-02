Maroc – Royaume Uni : Le prince Harry et Meghan se rendent au Maroc dans deux semaines

Le prince Harry et son épouse se rendront au Maroc le 23 février pour une visite de trois jours. / Ph. DR

Le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et son épouse Meghan Markle, se rendront au Maroc le 23 février prochain pour une visite officielle de trois jours à la demande du gouvernement de Theresa May.

Selon Sky News, qui rapporte l’information citant le Palais de Kensington, la duchesse de Sussex, qui doit accoucher au printemps, en sera à son troisième trimestre. Bien que leur itinéraire complet n'ait pas encore été publié, cette visite sera marquée par «deux journées principales d'engagements».

Des médias britanniques, commentant cette information, ont rappelé qu’il est généralement prudent de prendre l'avion pour une femme enceinte, «mais le risque de nausée signifie que le voyage par ce moyen de transport n'est pas recommandé en début de grossesse».

Sky News rappelle que le père de Harry, le prince Charles s'est rendu au Maroc avec son épouse Camilla en 2011, où ils ont été accueillis de manière traditionnelle avec «du lait, des pâtisseries et des dattes». Au cours de leur visite, durant laquelle les deux membres de la famille régnante en Angleterre étaient les invités personnels du roi Mohammed VI, la duchesse de Cornouailles a assisté à un défilé de mode, tandis que le prince Charles a visité la bibliothèque nationale du royaume.

Le média rappelle aussi que la reine Elizabeth II avait visité le Maroc pour la dernière fois en 1980, mais son voyage s’était mal déroulé au point qu’elle l’avait surnommé «un tour en enfer». «Le biographe royal Robert Hardman a déclaré que le roi Hassan II était nerveux à l’époque, à cause des tentatives d’assassinats, ce qui signifie que beaucoup de ses engagements avaient subi des changements et des retards de dernière minute», poursuit-il, rappelant que Elizabeth II avait été abandonnée une fois «sous le soleil» à attendre Hassan II.