France : Le Maroc prend part pour la première fois au Salon Rétromobile

L’Union marocaine des automobiles anciennes (UMAA) représente le Maroc au Salon Rétromobile, organisé du 6 au 10 février 2019 au Parc des expositions de la Porte de Versailles. «Il s’agit de la première participation du royaume à ce salon international annuel consacré aux voitures anciennes traitant de l’ensemble des thèmes de la voiture de collection et qui draine 118 000 visiteurs», indique un communiqué de l’UMAA parvenu à Yabiladi.

«Cette participation s’inscrit dans la continuité des objectifs que nous nous sommes fixés lors de la création de l’UMAA. On a besoin de tirer ce secteur vers le haut grâce à des manifestations de ce calibre», explique Abdellah Abdellaoui, fondateur de l’UMAA, cité par le communiqué. «Après le succès du Classic Cars Expo, on a décidé de nous diriger vers l’international pour faire connaître le potentiel du Maroc», enchaîne-t-il.

Au programme de cette participation marocaine, l’UMAA prévoit une communication intensive sur l’histoire de l’automobile au Maroc. «Peu de gens savent qu’en 1892, la première Mercedes dotée du premier moteur à essence fonctionnel de l’histoire de l’automobile a été vendue au Maroc au Sultan Hassan 1er», rappelle Rafik Lahlou, vice-président de l’UMAA. «Tout le monde ne sait pas non plus qu’en 1912, le royaume organisait déjà une course qui reliait Casablanca à Rabat [et qu’]en 1928, le pays a organisé son propre rallye».

L’Union compte également célébrer, tout comme le salon, le centenaire de Citroën, conclut le communiqué, qui rappelle que le Conservatoire d’André Citroën a ainsi mis la Traction Avant Cabriolet de 1939 à la disposition de l’UMAA.