Accord de pêche Maroc-UE : Après sa campagne digitale, le Polisario passe aux sit-in

Des représentants du Front Polisario, venus de plusieurs villes européennes, ont organisé mercredi un sit-in à la place du Luxembourg dans le quartier européen de Bruxelles. L’occasion de «dénoncer tout accord entre l’Union européenne et le Maroc incluant le Sahara occidental, ses eaux territoriales et son espace aérien», rapporte le média pro-Polisario Futuro Sahara.

Les participants à ce sit-in ont également appelé les députés européens à «mettre fin à l’exploitation des ressources naturelles du Sahara», affirmant clairement leur souhait de voir «l’accord de pêche entre le Maroc et l’UE rejeté par un vote des eurodéputés». Ils ont également profité de l’occasion pour aborder plusieurs questions, dont le décès du Sahraoui qui s’est immolé par le feu samedi à El Guerguerate, ou encore les «détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines», poursuit le média.

Les associations pro-Polisario ont également adressé une lettre à «tous les députés européens, au nombre de 751, les appelant à ne pas approuver l’accord de pêche entre le Maroc et l’UE qui inclut explicitement le Sahara occidental» et «d’appliquer les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans ce sens». Cette mobilisation en Europe, à la veille du vote de l’accord de pêche prévu le 13 février, fait suite à une large campagne digitale lancée par le mouvement de Brahim Ghali pour mobiliser ses relais à l’étranger et les eurodéputés contre ce vote.