Le secrétariat général du PJD aborde la retraite exceptionnelle de Benkirane  

Réuni à Rabat sous la présidence de Saâdeddine El Othmani, le secrétariat général du PJD a condamné samedi ce qu’il considère comme une «campagne» visant le parti et ses dirigeants ainsi que l’ex-secrétaire général, Abdelilah Benkirane.

Dans un communiqué publié à l’issue de cette rencontre, les «frères» d’El Othmani ont exprimé leur «solidarité avec Abdelilah Benkirane contre ces tentatives d’atteinte à sa réputation et à son patriotisme».

Pour le secrétariat général du parti de la Lampe, «le respect de la liberté d’opinion, d’expression et de presse n’exempte pas l’obligation du respect des règles juridiques et éthiques, tout en prenant en considération les bases et la littérature du débat politique et médiatique responsables et constructives, loin du ciblage gratuit du caractère sacré des familles, des personnes et des institutions».

En janvier dernier, alors que plusieurs PJDistes niaient encore que l’ex-secrétaire général du parti bénéficiait d’une retraite «confortable» à l’issue de ses quatre ans passés à la tête du gouvernement, Abdelilah Benkirane avait reconnu les faits, lors d’une réunion avec une délégation de membres du PJD installés à l’étranger.

L’ancien chef du gouvernement est revenu dans une autre réunion, avec des jeunes de son parti, pour expliquer que c’est le roi Mohammed VI qui aurait décidé de lui accorder une pension exceptionnelle de retraite. Des déclarations qui ont alimenté toute une polémique, à l’occasion de laquelle les détracteurs ont déterré d’anciennes déclarations de membres du PJD, dont Benkirane, sur les retraites des ministres et parlementaires.