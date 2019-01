Tunisie : Consulat mobile au profit des Marocains établis à Gafsa

Le Consulat général du Maroc à Tunis a organisé, le week-end dernier à Gafsa (450 km au Sud de Tunis), un consulat mobile destiné à faciliter les démarches administratives pour les Marocains installés dans cette wilaya.

Dans une déclaration à la MAP, le Consul général du Maroc à Tunis, M. Ali Benaissa, a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité et de rapprochement de l’administration avec les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI visant à mieux servir les expatriés marocains.

Elle tend de même à accorder une attention particulière à leurs doléances et à répondre aux différentes sollicitations, sans cesse croissantes, formulées par les ressortissants marocains établis dans les différentes provinces tunisiennes, a fait savoir M. Benaissa.

Il a ajouté que vu la distance qui sépare les wilayas de Gafsa et de Tunis, le consulat général a étalé cette opération sur deux jours réservés respectivement aux villes de Metlaoui et Redeyef (frontières tuniso-algériennes).

Le consulat mobile a pour objectif d’assurer aux membres de la communauté marocaine de bénéficier, près de chez eux, d’un large éventail de prestations consulaires et d’accomplir les diverses formalités administratives liées notamment à l’immatriculation aux registres du Consulat général, à la demande ou délivrance de certificats administratifs, de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) et du passeport biométrique, à la certification conforme (légalisation), ou à l’inscription des naissances sur les registres de l’état civil.

Il a permis également de fournir aux ressortissants marocains les conseils et les informations nécessaires et de répondre à leurs questions sur les démarches administratives, notamment en matière juridique et sociale.