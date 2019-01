Maroc-UE : L’accord de pêche examiné par la plénière du Parlement européen le 13 février

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch. / Ph. DR

Le projet d’accord de pêche entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, signé officiellement le 15 janvier à Rabat, sera examiné par la plénière du Parlement européen le 13 février prochain. Une date révélée, hier, par Aziz Akhannouch lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a invité les parlementaires à poursuivre leur mobilisation pour arracher un autre succès à Strasbourg similaire à celui du 16 janvier, à l’occasion du vote des eurodéputés en faveur des modifications apportées à certains articles de l’accord d’association entre Rabat et Bruxelles.

Akhannouch a répondu, lundi, à six questions sur les relations commerciales entre le Maroc et l’UE, émanant des groupes de députés du PAM, Istiqlal, RNI-UC, USFP et MP ainsi que le groupement du PPS.

Le 23 janvier, la Commission de pêche au Parlement européen a approuvé à une large majorité le projet d’accord de pêche conclu entre le Maroc et l’UE, intégrant les eaux du Sahara occidental, par 17 voix pour, 7 contre et deux abstentions.