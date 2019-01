Une Marocaine derrière l'organisation d'une manifestation anti-Qatar aux USA ?

L'un des drapeaux brandis lors de la manifestation anti-Qatar organisée le 25 septembre à Manhatan. / Ph. The Independent

Une professeure de marketing serait impliquée dans l’organisation d’une manifestation anti-Qatar, tenue en septembre dernier devant le siège de l’ONU à Manhattan, à New York.

Nezha T., identifiée par le journal britannique The Independent, est accusée d’avoir prétendument demandé à des personnes sur Facebook et par texto d’assister à une manifestation anti-Qatar, en contrepartie de la somme de 100 dollars.

La manifestation en question a eu lieu après que le Qatar a annoncé qu’il était victime d’une «campagne internationale de diffamation», poursuit le journal.

En fait, une des femmes ayant assisté à la manifestation en question a déclaré au journal britannique avoir lu un message sur Facebook, demandant aux habitants de Brooklyn de «brandir des drapeaux» et de «défendre la paix» le 25 septembre, sans mentionner le Qatar. Une fois à Manhattan, la femme ayant requis l’anonymat a été surprise de recevoir 100 dollars de la part de Nezha T., en plus d’un drapeau anti-Qatar.

La femme a rendu l’argent à la Marocaine avant de quitter les lieux, après avoir réalisé que la manifestation visait le Qatar et intervenait parallèlement à une réunion entre la Première ministre britannique Theresa May et l’émir du Qatar.

«Le groupe réuni par la femme via le post sur Facebook était composé de personnes parlant français. C’était un petit groupe de 30 à 40 personnes», a rapporté la femme. Cette dernière a partagé avec The Independent le message qui lui aurait été envoyé par Nezha T, dans lequel celle-ci l’informait de l’événement qu’elle organisait, «destiné à promouvoir la paix dans le monde». «J’ai besoin de personnes supplémentaires qui écoutent le discours, applaudissent et arborent les drapeaux de tous les pays du monde. Des extras de 100 $ seront payés», indique-t-on dans le message.

Selon le journal britannique, Nezha T. est inscrite sur LinkedIn en tant que professeur de marketing pour HEM, une école de commerce privée au Maroc. Elle serait également présidente d’une agence de relations publiques basée en France.