Dix ans après sa disparition en Algérie, la famille d’El Khalil Ahmed toujours mobilisée

Avant sa disparition en Algérie en janvier 2009, El Khalil Ahmed était un haut cadre du Polisario et proche de Mohamed Abdelaziz. Dix ans après, sa famille et sa tribu veulent connaitre le sort de leur proche. Une action purement humanitaire et nullement politique vient d'être lancée, précise à Yabiladi un des fils du disparu.

Temps de lecture: 2'