Marbella : Un entrepreneur marocain assassiné dans son véhicule

Un homme d’origine marocaine a été assassiné dans la nuit de dimanche à lundi 21 janvier à Marbella (sud d’Espagne), rapporte le site El Espanol. L’entrepreneur qui possédait plusieurs établissements de nuit, dans deux discothèques de la marina de Marbella a été retrouvé dans la matinée à bord de son véhicule, non loin de son domicile, précise pour sa part la chaîne de télévision TeleCinco.

L’incident s’est produit à 03h25 dans la nuit du dimanche, lorsque la victime a été touchée par balle à l’intérieur de son véhicule, précise El Espanol. Pas moins de 20 tirs aurait été entendus, sur fond d’un possible règlement de compte. L’homme en question, agé de 49 ans, n’avait pas de casier judiciaire, poursuit-on. Une enquête a été ouverte, confiée aux Unités de drogues et du crime organisé (Udyco) et à la police scientifique, afin d’élucider l’affaire.