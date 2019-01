La journée de la création d'entreprise de Maroc Entrepreneurs en février prochain à Paris

L’événement, qui se tiendra à l’ESG Paris, s’attend à accueillir près de 600 personnes et un parterre de personnalités et d’intervenants. / Ph. DR

L’association Maroc Entrepreneurs organise, le 9 février prochain à Paris, la 11e édition de la journée de la création d’entreprise, avec pour ambition de mettre l’accent sur le partenariat économique entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique, apprend-on vendredi auprès des organisateurs.

Cet événement clôture annuellement le concours phare de l’association dans l’hexagone labellisé «Tremplin Maroc» et récompense les porteurs de projet sélectionnés, souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc.

Organisée sous le thème «Europe-Méditerranée-Afrique : Quel partenariat d’avenir pour ce projet commun ?», cette édition mettra en exergue les opportunités d’investissement au Maroc et son rôle dans la réussite du partenariat économique dans la Grande Région «Europe- Méditerranée-Afrique», indique un communiqué de Maroc Entrepreneurs relayé par la MAP.

L’événement, qui se tiendra à l’ESG Paris, s’attend à accueillir près de 600 personnes et un parterre de personnalités et d’intervenants émérites entre financiers, institutionnels et chefs d’entreprises.

Au programme de cette 11e édition, des Masters Class pour sensibiliser le large public aux spécificités de l’entrepreneuriat, l’accès au financement et à la création d’entreprise ; un déjeuner networking pour générer un réseau de contacts profitables ou encore une table ronde traitant du devenir entrepreneurial et des perspectives économiques de la grande Région «Europe-Méditerranée-Afrique».