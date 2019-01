Accord d’association : Une nouvelle étape dans les relations Maroc-UE selon Mogherini

Federica Mogherini a entamé, mercredi, une visite de deux jours au Maroc consacrée à consolider la dynamique de relance des relations entre le royaume et l'UE. / Ph. DR

L'adoption de l'accord agricole entre l'Union européenne (UE) et le Maroc permet de commencer une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties. C’est ce qu’a indiqué, mercredi soir à Rabat, la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu au terme de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération international, Nasser Bourita, Federica Mogherini s'est dite «convaincue» qu'il est «possible de relancer le partenariat Maroc-UE sur de nouvelles bases et lui insuffler une nouvelle impulsion, afin d'écrire un nouveau chapitre, positif et intense».

Le Maroc est un «partenaire stratégique de l'UE depuis 50 ans», a précisé la haute représentante, notant que l'UE et le Maroc aspirent actuellement à réaliser un saut qualitatif dans leurs relations pour bâtir un partenariat à vocation régionale. Ce nouveau partenariat renforcé permettra également un rapprochement encore plus important entre le Maroc et l'UE, qui s'inscrit dans le prolongement de la réforme entamée par le Maroc avec la Constitution de 2011, a-t-elle poursuivi, soulignant que l'UE est prête à soutenir le royaume, notamment en termes de sécurité nationale.

Pour sa part, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a estimé que l'adoption dudit accord témoigne de la place de choix du royaume auprès de l'UE en tant que partenaire stratégique possédant ses propres particularités. «Notre partenariat a démontré, au cours de cette période, sa résilience aux attaques, aux manœuvres et à toutes les actions qui tendaient à le torpiller et à créer une crise entre le Maroc et l'UE», a-t-il ajouté.