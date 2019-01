France : Un collectif d’avocats soutient les détenus du Hirak du Rif

Un collectif d’avocats français a fait part, dans une déclaration conjointe, de son soutien au Hirak du Rif. La trentaine de signataires, dont la plupart officie au barreau de Paris, témoigne de «[leur] pleine solidarité aux accusés du Rif et à leurs défenseurs». Le texte a été publié ce mercredi 16 janvier dans le journal l’Humanité.

«Nous appelons également les autorités judiciaires marocaines à respecter, pour chacun des accusés, le droit à un procès équitable tel que garanti par les traités internationaux – Pacte relatif aux droits civils et politiques et Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples – auxquels le Maroc est partie. Nous exigeons en particulier que les ''aveux'' obtenus par les services de police marocains sous la torture ou à la suite de violences soient écartés des débats», revendiquent les avocats.

«La poursuite et la condamnation de militants pacifiques engagés dans la défense de leurs droits sociaux constituent, au Maroc comme en France, une atteinte inacceptable au fonctionnement démocratique de nos sociétés», concluent-ils.