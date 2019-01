Maroc : Le transfert d'entreprises publiques au secteur privé approuvé par les Conseillers

Les conseillers de la nation viennent de voter le projet de loi 91.18 modifiant et complétant la loi 39.89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Le texte a recueilli mardi soir le vote positif de 24 conseillers face à 13 autres ayant voté contre ce projet de loi. Trois autres conseillers de la nation se sont abstenus. Présenté par le gouvernement, ledit projet de loi tend à poursuivre le programme de privatisation, autorisant ainsi l'ouverture du capital de certaines entreprises étatiques.

Il évoque une liste d’établissements privatisables, excluant cinq entreprises publiques à savoir le CIH Bank, le Complexe textile de Fès (Cotef), la société commerciale de charbon et bois Casablanca (Sococharbo), BTNA (fabrication de tuiles et briques) et la société chérifienne des sels (SCS). Il s’agit également des hôtels Ibn Toumert et Asmaa qui sont exclus de cette liste. Ainsi, le texte cite l'hôtel La Mamounia ainsi que la centrale thermique Tahaddart.

Mardi 11 décembre, le projet de loi 91.18 modifiant et complétant la loi 39.89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé a été approuvé à la Chambre des représentants, décrochant l’aval de 119 députés contre 65. La Loi de finances 2019, adoptée par le Parlement, prévoit entre 5 et 6 milliards de dirhams de ressources générées par des privatisations afin de permettre à l’Etat de réduire le déficit budgétaire.