PLF 2019 : Benchâaboun dit tout sur la privatisation

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances. / Ph. DR

Intervenant mardi lors d’une conférence de presse organisée à Rabat, le ministre de l’Economie et des finances a abordé la question du recours à la privatisation. Répondant aux questions des journalistes, Mohamed Benchaâboun a déclaré que «le Maroc pourrait envisager de céder sa participation à Maroc Telecom», le plus grand opérateur de télécommunications du pays, rapporte l’agence Reuters.

Evoquant les entreprises publiques concernées par cette opération, le ministre a indiqué que celles ayant fait l’objet par le passé de privatisation, mais dont l’Etat détient toujours des participations, «sont toutes éligibles», indique pour sa part l’agence MAP.

Le ministre a exclu l’Office national des chemins de fer (ONCF) de cette opération, arguant que celui-ci est un établissement public qui n’a pas la forme juridique d’une société anonyme. «L’établissement public n’est pas directement privatisable, car il n’a pas de capital, mais des fonds de dotation», a-t-il expliqué, notant que pour le privatiser, il faut d’abord le restructurer.

Une liste actualisée, qui sera bientôt soumise au Conseil de gouvernement avant d'être présentée au Parlement, «tiendra compte du secteur d'activité et de la maturité de l'entreprise», rapporte L’Economiste dans son édition du mardi.

Lors de la conférence, Mohamed Benchaâboun a fait savoir que les recettes provenant de l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques devraient atteindre 2 milliards de dirhams en 2019. Céder des parts dans des entreprises publiques peut générer entre 5 et 6 milliards de dirhams, poursuit-t-il.

Lundi, le ministre de l’Economie et des finances, lors d’un exposé devant le Parlement, a indiqué que ces deux mesures (amélioration de la gouvernance et privatisations) permettraient au Maroc de générer 8 milliards de dirhams et de réduire le déficit budgétaire à 3,3% du PIB en 2019.