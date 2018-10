Le Maroc table sur les privatisations pour réduire le déficit budgétaire en 2019

Le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun. / DR

La privatisation et l’amélioration de la gouvernance des entreprises publiques permettront au Maroc de générer 8 milliards de dirhams (842,85 millions de dollars), et de réduire le déficit budgétaire à 3,3% du PIB en 2019, a déclaré lundi le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, cité par l’agence Reuters.

Sans recettes générées par la privatisation, le déficit budgétaire resterait presque stable à 3,7%, contre les 3,8% prévus cette année, a ajouté le ministre lors d’un exposé au Parlement sur le projet de Loi de Finances 2019. En revanche, il n’a pas précisé les entreprises que l’État pourrait cibler pour la privatisation.

Le projet de Loi de Finances 2019 vise également à lever 2 milliards de dirhams en 2019 et 2020, grâce à un impôt de solidarité de 2,5% sur le bénéfice net des entreprises supérieur à 40 millions de dirhams, a affirmé le ministre, afin de financer des services sociaux et de réduire l’accroissement des disparités régionales.

Parmi les autres mesures visant à accroître les recettes, la hausse de la taxe sur la consommation intérieure de tabac, dont les recettes s’élèveront à 1,2 milliard de dirhams en 2019, a déclaré Mohamed Benchaâboun.

Enfin, sur la base d’un prix de 560 dollars par tonne de gaz, le projet de Loi de Finances 2019 prévoit 18 milliards de dirhams de subventions, soit une augmentation de 5 milliards de dirhams par rapport à cette année.