Espagne : Prison ferme pour un Marocain qui voulait «récupérer la civilisation musulmane perdue» d’Al Andalous

Un Marocain résidant à Huelva (Sud de l’Espagne) a été condamné à deux ans de prison ferme, après quoi il sera placé en liberté surveillé durant cinq ans, rapporte ce samedi le site El Español.

Les faits pour lesquels a été condamné K.J.C.L, âgé de 33 ans, sont l’ «apologie du terrorisme et une possible planification d’attentats terroristes». Plus concrètement, le détenu s’est rendu sur des forums de discussion extrêmistes, entre 2013 et 2014, où il publiait «différents messages en faveur d’attaques terroristes demandant une aide financière et militaire», précise la même source.

Ainsi, en 2014, le Marocain a déclaré dans un forum avoir besoin d’argent pour «lutter contre les ennemis de l'islam à Al Andalus afin de récupérer la civilisation musulmane perdue». Il sera arrêté la même année en possession d’un disque dur caché dans son domicile, dans lequel des photos de «la caserne de la Garde civile, le commandement de la marine, la caserne du port ou le Commissariat de police à Huelva», ont été retrouvées.

En plus des deux ans de prison ferme, le détenu a été condamné à neuf ans «d’inhabilitation absolue», entrainant la privation définitive de «tous les honneurs, emplois et fonction publique au condamné, et ce durant l’application de la condamnation, conformément à l'article 41 du Code pénal».