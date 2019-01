Taounate : Fermeture de plusieurs unités de trituration d’olives

Huit unités de trituration d’olives viennent d’être interdites d’exercer dans la province de Taounate, pour non-respect des normes environnementales en vigueur.

Cette mesure concerne des unités dans les communes de Taouante, Tmazgana (Ghafsay), Otabouaban (Tissa), Moulay Bouchta et Mkansa (Kariat Bamhamed) et intervient dans le cadre des efforts visant à lutter contre les effets négatifs de la margine sur l’environnement, selon la province de Taouante, citée par l'agence MAP.

La même source indique que des avertissements ont été adressés à six unités dans d’autres communes de la province.

Les autorités compétentes, qui affirment que 70% des unités visitées respectent les normes en vigueur, reprochent aux unités sanctionnées leur «non-respect du cahier des charges notamment sur les plans des effets sur l’environnement et d’hygiène». Toutefois, la province de Taounate compte 82 unités de trituration d’olives, dont plusieurs ont été autorisées à exercer leurs activités avant la promulgation des lois sur le respect de l’environnement.

Pour rappel, un scandale écologique avait frappé de pleine fouet la commune de Khlalfa, dans la province de Touanate. L’affaire concernait l’huilerie Al Baraka qui était en activité depuis plus de sept ans, dans la plus grande illégalité. En effet, la société faisait l’objet d’un ordre de fermeture depuis le 23 décembre 2011, sur décision du ministère de l’Intérieur. Et pour cause, elle ne respectait pas les processus de production imposés par la loi depuis de nombreuses années.

Dans les images publiées par Yabiladi, on voyait clairement les tonnes de grignons déposés à ciel ouvert près des maisons. A ciel ouvert et au contact direct des riverains, l’huilerie Al Baraka entreposait ces résidus dans des bassins non-étanches. L’eau des puits a été infectée devenant ainsi inutilisable.