Maroc : Les deux clans du PAM parviennent (enfin) à un consensus

En proie à une guerre intestine depuis plusieurs mois, l’ayant même menacé d’éclosion, le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) s’apprête à tourner la page.

Samedi, son secrétaire général, Hakim Benchemach a convoqué une réunion conjointe du bureau politique et du bureau fédéral du premier parti de l’opposition et deuxième force politique au Maroc. Durant la rencontre, Ahmed Akhchichine, ancien ministre de l’Education nationale, dont le nom avait même circulé l’année dernière pour une éventuelle succession d’Ilyas El Omari, a été désigné au poste de numéro 2 du PAM.

Lors de son intervention, Hakim Benchemach, également président de la Chambre des conseillers, a reconnu à demi-mot que la formation politique fondée par le Mouvement de tous les démocrates traverse actuellement une crise. «L’avenir du parti est actuellement lié à ce qui va être décidé par les dirigeants et à ce que nous allons tous choisir», a-t-il affirmé.

«Il ne s’agit pas d’une crise intense et d’une réelle impasse mais seulement d’une différence de points de vue de certains dirigeants, exprimée par un discours raide. C’est un parti politique, et non pas une caserne militaire ou un mouvement dominé par la culture du Cheikh ou de l’adepte.»