France : Un historien se penche sur l’interdiction religieuse de la viande de porc

«Le cochon est, avec les grands singes, l’animal le plus proche de l’homme. Par là même, manger du porc, c’est presque être cannibale.» Voilà peut-être l’une des raisons à l’origine des nombreux interdits alimentaires qui frappent le cochon, explique l’historien Michel Pastoureau, auteur de plusieurs livres sur le porc, dans une interview à Libération.

«Aujourd’hui sont définitivement éliminées toutes les hypothèses climatiques et hygiéniques qui avaient cours autrefois. (…) Il faut donc chercher ailleurs les raisons du tabou, notamment celui qui a cours dans l’islam et le judaïsme. A mon avis, la piste la plus sérieuse se trouve dans ce cousinage anatomique, physiologique et biologique entre l’homme et le cochon dont nous venons de parler», précise encore Michel Pastoureau.

Parmi ces similitudes, l’historien évoque notamment, aussi surprenant que cela puisse paraître, le goût de la chair de l’homme, identique à celui du cochon. Autres observations étonnantes : «En outre, on a observé de bonne heure que rien ne ressemble plus à un bébé humain qu’un porcelet. Sur certaines photos prises par des ethnologues en Nouvelle-Guinée dans les années 20-30, on voit ainsi des femmes qui allaitent en même temps un bébé et un porcelet : on dirait des jumeaux.»

Le spécialiste évoque également les découvertes de la médecine ancienne, dont la similitude des organes et leur fonctionnement entre l’homme et le cochon. Des ressemblances qui ont donné lieu à des possibilités de greffes de valves cardiaques de porc, de foies de porc, voire des cœurs de porc. «Ce cousinage entre l’homme et le cochon est vraiment étroit, et je pense qu’il est la cause des interdits et des rejets qui entourent cet animal trop humain», souligne Michel Pastoureau.

Les porcs sont également remarqués pour leur intelligence. «Dans les tests sur l’intelligence animale, ils sont bien classés», ajoute-t-il enfin.