«Marrakech Air Show 2018» : Plusieurs conventions signées par l’ONDA

L’Office national des aéroports (ONDA) a signé, mercredi à Marrakech, trois conventions avec des opérateurs internationaux de l’industrie aéronautique en marge de la 6e édition du Salon international de l’aéronautique et du Spatial «Marrakech Air Show 2018».

Signée par Zouhair Mohamed El Aoufir, directeur général de l’ONDA, et Christophe Delqué, Directeur général de Ratier Figeac Maroc, société implantée à l’Aéropôle de l’ONDA depuis 2012, la première convention porte sur l’extension de l’unité industrielle de cette société sur un site de 12 800 mètres carrés. Cette entreprise, spécialisée dans l’assemblage et test d’équipements aéronautiques, a investi depuis sa création plus de 97 millions de dirhams (9 millions d’euros) et créé 140 emplois.

La deuxième convention, signée par El Aoufir et Raouf Moustahssine, Directeur général de E.F.O.A, société marocaine d’étude et de fabrication des outillages aéronautiques, porte sur l’extension de ses activités sur un site de 2 359 m2 à l’Aéropôle de l’ONDA. Le montant des investissements est estimé à 23 millions de dirhams avec la création de 55 emplois directs.

La troisième convention, sous forme de mémorandum d’entente, signée par le DG de l’ONDA et Olivier de Redon et Mounaime Mounawar, respectivement directeur général de LAROCHE Group (France) et directeur général de LAROCHE Maroc, porte sur la création par le groupe LAROCHE d’une unité industrielle sur un site d’une superficie de 2 887 m2 à l’Aéropôle de l’ONDA. Une convention dévoilée mardi par Yabiladi.

Le montant de cet investissement est de l’ordre de 2,8 millions de dirhams avec la création d’une centaine d’emplois.