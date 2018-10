Aéronautique : Laroche Group s’installe au Maroc

Le Maroc va compter une nouvelle brique de la filière aéronautique avec l’installation d’une filiale de Laroche Group au technopole de Nouaceur. L’entreprise française, fondée en 1894, est spécialisé dans l’usinage de pièces de haute précision, notamment dans l’assemblage d’aérostructure.

La convention, qui sera signée jeudi 25 octobre avec l’Office national des aéroports (ONDA), prévoit la reprise d’un bâtiment sis le technopole sur un terrain d’une superficie d’environ 3 000 mètres carrés. Selon les premières indiscrétions obtenues par Yabiladi, l’investissement prévu est de 3 millions d’euros (près de 32 millions de dirhams), prévoyant le recrutement de 100 ingénieurs et techniciens d’ici les trois prochaines années.

Laroche Group emploi 540 collaborateurs sur six sites en France et génère 54 millions de chiffres d'affaires. L’activité de la filiale marocaine se concentrera principalement dans la conception et l’outillage pour l’industrie aéronautique.

Rappelons que le secteur aéronautique au Maroc compte de grands noms mondiaux tels que Bombardier, EADS, Boeing ou encore Safran. Au total, plus d’une centaine d’entreprises du secteur se sont installées au royaume générant un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards de dirhams.