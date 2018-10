Italie : arrestation de trafiquants qui cachaient de la drogue dans des camions de fruits

La police italienne a procédé dans la ville de Turin à 15 arrestations visant deux organisations qui faisaient passer de la drogue du Maroc à l’Europe par le biais de camion de fruits ou de transport, révèle le quotidien italien La Repubblica. Ces organisations opéraient entre Gênes et Turin, s’approvisionnant en haschisch et en marijuana depuis le Maroc.

L’opération «Prêt à Porter» de la police italienne a permis la découverte deux groupes composés de trafiquants italiens aux méthodes expérimentées. Ils mettaient aux volants des camions des membres de l’organisation ou des étrangers payés de 1 000 à 2 500 euros pour chaque voyage, en fonction des risques et des rôles leur étant attribués.

Selon le journal italien, leur parcours était repéré au kilomètre près pour éviter les contrôles de la police italienne, espagnole et française. L’entrée par la frontière italienne s’effectuait à Vintimille, Monginevro ou Frejus. L’enquête a regroupé pas moins de cents carabiniers en Italie et a débouché sur l’arrestation de 10 personnes en flagrant délit, la saisie de deux cent mille euros et de 15 véhicules. Franco G., un des leaders turinois du traffic, âgé de 44, ans a été également arrêté.