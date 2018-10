L'École d'automne sur l'intelligence artificielle les 24 et 25 octobre à Rabat

La première édition de l'École d'automne sur l'intelligence artificielle (ASAI'18), se tiendra les 24 et 25 octobre à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS) à Rabat.

Cet événement, organisé par le Centre de recherche «Rabat IT Center» relevant de l'Université Mohammed V, se fixe comme objectif de procurer aux participants un solide bagage théorique en intelligence artificielle, renforcé par de multiples exemples et retours d’expérience.

Selon un communiqué de Rabat IT Center, cette rencontre, ouverte aux professeurs, chercheurs et doctorants, ainsi qu’aux étudiants en Master et aux élèves ingénieurs, met un focus particulier sur les évolutions des algorithmes et les possibilités technologiques qu’elles font émerger, telles que le Machine Learning et le Deep Learning.

Cette manifestation, qui sera animée par des experts nationaux, représente une véritable opportunité pour la montée en compétence de l’ensemble de la communauté IT nationale en matière d’intelligence artificielle et des technologies associées, souligne la même source.