Sahara : Le porte-parole du SG de l’ONU esquive une question-piège sur le referendum

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a esquivé une question-piège sur la MINURSO et l’organisation du référendum au Sahara occidental. Lors de son point de presse du lundi, Stéphane Dujarric s’est contenté de répondre en rappelant que «le mandat de la mission est clair et il a été approuvé par le Conseil de sécurité».

Prudent, le fonctionnaire onusien s’est gardé d’aborder la question du référendum et si elle sera écartée ou non du menu de la réunion de Genève des 4 et 5 décembre, comme l’exige le Maroc. «L’invitation aux pourparlers est sans condition préalable», a-t-il cependant assuré.

Par ailleurs, le porte-parole d’Antonio Guterres n’a pas souhaité donner de précision sur la présence, le mois prochain, de la Mauritanie et l’Algérie au round de Genève. Les deux pays n’ont pas encore officiellement répondu à l’invitation de l’Allemand Horst Köhler. Ils ont jusqu’au 20 octobre prochain pour se manifester.