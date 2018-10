Maroc : Nouvelle augmentation des prix des carburants

Les Marocains devront supporter une nouvelle hausse des dépenses, après l’augmentation des prix à la pompe à compter de ce lundi 15 octobre. En effet, le quotidien L’Economiste révèle une hausse d’à peu près 50 centimes pour le gasoil et 20 centimes pour le Super.

Citée par 2M, la même source indique que cette augmentation intervient dans un contexte politique particulier qu’est celui de la rentrée parlementaire. De plus, la question est épineuse puisque ces derniers mois, elle a déjà suscité polémiques et controverses parlementaires entre les groupes politiques. De son côté, le gouvernement El Othmani avait annoncé mettre en place des plafonnements du prix des hydrocarbures d’ici la fin de l’anneé.

Toujours selon L’Economiste, cette hausse est liée à un inflation mondiale sur les prix du pétrole, avec un baril à plus de 80 dollars. En plus des instabilités au Vénézuela et des sanctions visant l’Iran, les raisons derrière cette élévation ne sont pas dues à la baisse de la production. En effet, c’est avant tout la baisse des réserves mondiales atteignant 2% de la demande globale qui ont un impact négatif, rapporte le site Oilprice.com.