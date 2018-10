Education : Rétropédalage sur les restrictions du programme "Tayssir"

Après avoir suscité le mécontentement de nombreuses familles déshérités, le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce via une dépêche MAP avoir revu le mode de ciblage des nouveaux bénéficiaires du programme "Tayssir". Le nouveau développement permettra "d'englober les familles de tous les élèves du cycle primaire dans le milieu rural et les élèves du cycle secondaire-collégial dans les milieux rural et urbain".

En effet le ciblage précédent était effectué par l’intermédiaire du RAMED, condition sine qua none pour les nouveaux bénéficiaires. Cependant le RAMED lui-même contient des critères d’obtentions qui marginalisent des personnes dans la précarité comme dans le rural. C’est pourquoi le ministère indique que c'est une "condition qui ne s'applique pas aux communes rurales ayant bénéficiées du programme jusqu’à 2017-2018".