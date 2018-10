France : Deux Marocains rallient la Chine à l'aide de vélos faits à la main

Deux ressortissants marocains, dont l'un aux besoins spécifiques, ont réussi à relever le défi d'atteindre le sud de la Chine sur un tricycle solaire. S, 50 ans, et Mohammed Said Al-Jabbari, 37 ans, ont ainsi relevé le défi du rallye organisé par l'association française The Sun Trip. Objectif, rejoindre la Chine sur des vélos propulsés par l'énergie solaire combinée à l'effort physique. Le périple des deux Marocains a été nacé officiellement le 25 septembre depuis Lyon, à destination de Guangzhou (sud de la Chine).

Ils ont traversé plusieurs pays, dont la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, pour arriver finalement en Chine après un long parcours d’environ 13 000 kilomètres.

Youssef Al-Hawas, inventeur et concepteur du tricycle solaire baptisé Ibn Battouta, indique que certaines étapes du voyages ont été ardues, compte tenu des conditions climatiques changeantes d'une région à l'autre, ou encore l'état des infrastructures routières ne facilitant pas le passage de véhicules légers. «Au départ du rallye, il y avait 42 participants, dont quatre équipés de vélos conçus et fabriqués à la main. Le long du périple, seul notre vélo et celui d'un participant tchèque ont pu continuer l'aventure», a-t-il dit.

Youssef et Saïd al-Jabbari, souffrant d'un problème de motricité aux jambes et qui pédalait à la force des bras, ont ainsi continué leur aventure seuls et sans aucun autre concurrent jusqu’à la ville chinoise de Xi'an. Là, ils ont rencontré un groupe de Français et décidé de terminer ensemble le reste du voyage sur 2 500 km.