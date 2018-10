Santé : Les médecins du secteur public annoncent une nouvelle semaine de colère

Le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) appelle à une nouvelle série de grèves dans tous les centres de santé du secteur public, à l’exception des services de réanimation et des urgences, indique le syndicat dans un communiqué.

Après la tenue de son conseil national le 29 septembre dernier, le Syndicat annonce en effet une nouvelle semaine de colère, du 15 au 21 octobre 2018. Les médecins du public réitèrent leurs revendications : il s’agit de l’amélioration des conditions de travail et de la situation salariale.

De ce fait, aucun examen médical n’aura lieu dans les centres de diagnostic du 15 au 19 octobre. De même, aucun document médical payant ne sera délivré, notamment les certificats pour les conducteurs. Le Syndicat prédit également deux grèves nationales, jeudi 11 octobre et vendredi 26 octobre, dans tous les centres de santé du secteur public, à l’exception toujours des services de réanimation et des urgences.

Les médecins accentuent leur mobilisation, estimant qu’aucun changement n’a eu lieu, à travers l’organisation de nombreuses grèves, sit-in et marches nationales. Ils annoncent également leur refus de participer à toutes les caravanes médicales, leur poursuite de la «grève des cachets» et le port du brassard noir 509 (faisant référence à l’indice salarial 509). Ils présenteront aussi des listes de démission collective, et effectueront des recherches sur la volonté de certains médecins marocains de quitter le pays.