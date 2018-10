2M : Un prix pour récompenser les publicités valorisant l’image de la femme

La chaîne de télévision 2M a créé un prix récompensant les publicités qui contribuent le mieux à valoriser l’image de la femme, indique l’agence de presse EFE. Cette récompense se traduira par une diffusion gratuite des publicités lauréates sur la chaîne.

Le prix, baptisé «Tilila», est destiné à briser les stéréotypes des femmes cantonnées aux tâches ménagères et au service de leurs maris et familles. Ainsi, les publicités montrant des femmes modernes, actives et connectées, dans des contextes qui vont au-delà de la sphère domestique, seront mises en avant.

Dans ce sens, vingt-trois publicités ont déjà été présélectionnées, montrant notamment des hommes effectuant des tâches «traditionnellement» féminines, comme le nettoyage de la maison.

Le 23 novembre 2016, l’émission «Sabahyate 2M» avait suscité un tollé, entachant par ailleurs l’image de la chaîne. Le programme, qui consacrait ce jour-là son numéro aux violences conjugales à l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, avait tout bonnement eu l’idée, dans la rubrique «beauté», de livrer des astuces de maquillage pour cacher les bleus au niveau du visage. La chaîne, qui avait présenté ses excuses, avait reçu un avertissement du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA).