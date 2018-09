Pays-Bas : La municipalité d’Ede rend hommage à sept Maroco-néerlandais

En présence de l’ambassadeur du Maroc Abdelouahab Bellouki et le consul général du Maroc, Khalid Guelzim, la municipalité d’Ede (province de Gueldre, sud-est d’Amsterdam) aux Pays-Bas a organisé dimanche une cérémonie de présentation du livre «L’espoir d’une vie meilleure, les travailleurs immigrés marocains en Ede».

Une cérémonie durant laquelle le maire de la ville René Verhulst, a rendu hommage à sept Maroco-néerlandais qui ont reçu des certificats de reconnaissance émis par la ville d’Ede, rapportent ce lundi les médias néerlandais Omroepgelderland et Edestad. Le livre, édité en deux langues par Hassan El Ghouti et Safae El Ghouti, raconte les histoires de migrants marocains ayant migré à Ede entre 1965 et 1970.

«L’auteur Hassan El Ghouti et la co-auteure Safae El Ghouti ont enregistré les histoires de ces travailleurs dès le début, à propos de leur famille, de leur mal du pays et des problèmes rencontrés lorsqu’ils avaient commencé leurs vies aux Pays-Bas», précisent les deux médias. Les Maroco-néerlandais ont reçu des médailles et des certificats attestant de leur engagement vis-à-vis de la municipalité d’Ede depuis plus 50 ans, concluent les mêmes sources.