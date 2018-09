L’étrange proposition de Trump pour stopper l’immigration clandestine en Espagne

Erigé un mur pour freiner l’immigration clandestine vers l’Espagne, tel a été la recommandation formulée par le président américain Donald Trump au gouvernement espagnol.

S’inspirant de sa proposition phare, le président américain aurait exposé cette idée au ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell, lors de la dernière visite des rois d’Espagne à la maison banche en juin dernier, précise The Guardian.

Selon le ministre espagnol, Donald Trump a déploré le scepticisme des diplomates espagnols lorsqu’il a évoqué la construction d’un mur en plein Sahara. Une idée défendue par le président américain, qui considère que cette frontière «ne peut être plus grande que celle des Etats-Unis avec le Mexique».

Toutefois, le journal The Guardian parle d’une mesure «compliquée» du fait que l’Espagne n’occupe que deux petites enclaves en Afrique du Nord (Ceuta et Melilla), et du fait que cette proposition concerne un mur construit hors son territoire.