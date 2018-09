Foodwatch révèle les produits alimentaires contenant de la gélatine de porc

L’ONG Foodwatch a dévoilé la liste des aliments contenant de la gélatine de porc. Pas moins de 12 produits vendus sur les étalages contiennent des substances dérivées d’animaux, rapporte Franceinfo. Les industriels de l’agroalimentaire ont eu recourt à ces ingrédients «à dessein, mais se gardent bien de l’indiquer clairement».

En effet, les paquets de bonbons et les pots de yaourt, entre autres, ne font pas référence à ces ingrédients dans l’étiquetage. Une pratique que l’ONG dénonce et qui provoque la colère d’une partie des consommateurs, dont le régime alimentaire interdit la consommation de porc : juifs, musulmans et végétariens.

Néanmoins, certains industriels, par soucis de transparence et surtout face à une pression des consommateurs, précisent désormais si le produit contient effectivement de la gélatine porcine. C’est le cas de la marque de confiserie allemande, Haribo, qui a établi une liste, consultable sur son site web, des produits à base de gélatine de porc.