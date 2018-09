Espagne : L’imam expulsé de Grenade fera appel devant la Cour suprême

L’avocat de l’imam d’origine marocaine, expulsé de Grenade (Espagne) fera appel devant la Cour suprême, rapporte ce mercredi l’agence de presse espagnole Europa Press.

Selon l’avocat, les «droits fondamentaux de (son) client n’ont pas été respectés». Et d’ajouter qu’il y a eu «violation de procédure», car, l’homme en question a été expulsé seulement trois mois après l’ouverture d’une enquête policière, ne lui donnant pas «l’opportunité de le défendre».

Les allégations concernant son client sont «complétement fausses» et n’ont pas été «mentionnées», dans le dossier, souligne-t-il. Les médias ibériques évoquaient une forte radicalisation, des incitations au non-respect de la législation espagnole ainsi que des reproches formulés par l’imam à l’encontre des femmes ne portant pas le niqab.

L’avocat souligne que l’imam qui vit depuis plus de 20 ans en Espagne est «très intégré et possède son propre commerce». De plus, «comment peut-il forcer les femmes à porter le niqab, alors que sa femme n’en met pas ? Et puis comment peut-il insinuer aux fidèles de ne pas s’intégrer alors que ses trois enfants sont Espagnols et vont à l’école ?», s’exclame l’avocat.

Pour rappel, l’imam qui officiait au sein de la communauté islamique de La Rábita (province de Grenade) a été expulsé vers le Maroc le 6 septembre dernier. Lors de son arrivé, l’imam a été interrogé et libéré «sans aucune accusation», souligne son avocat.