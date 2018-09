Espagne : Un imam expulsé de Grenade au Maroc

La police espagnole a expulsé un imam marocain de 39 ans qui officiait au sein de la communauté islamique de La Rábita (province de Grenade), pour ses messages extrémistes et violents. Des sources policières ont indiqué à l’agence EFE que l’expulsion a eu lieu vendredi dernier, en raison des activités de l’imam jugées «contraires à la sécurité nationale».

Au sein de la communauté islamique de La Rábita, l’homme avait toujours véhiculé des messages «très extrémistes», soutenant notamment la non-intégration des musulmans dans la société espagnole. Il reprochait également aux femmes de ne pas porter le niqab et encourageait les activités de recrutement parmi les plus jeunes membres de la congrégation religieuse de Grenade.

De plus, il exhortait ses fidèles à ne pas respecter la législation espagnole, en rejetant les valeurs et les principes de la Constitution, considérant que ces derniers étaient contraires à son interprétation de la «loi de Dieu» et promulguant au contraire l’application de la charia.