Migration : Rencontre de hauts responsables marocains et espagnols à Essaouira

Les deux secrétaires d’Etat espagnoles à la migration et à la sécurité se rendront au Maroc ce vendredi, «pour renforcer la collaboration en matière d’immigration», rapporte l’agence de presse espagnole Europa Press.

Dans le cadre de la dix-huitième rencontre du groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, les deux secrétaires, Ana Botella et Consuelo Rumi, s’entretiendront avec le directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali. Sur la table, des questions telles que la surveillance des frontières, la lutte contre le trafic des migrants ainsi que la promotion de canaux d’immigration légale sûrs et ordonnés seront à l’ordre du jour.

Du côté des deux secrétaires d’Etat espagnoles, on annonce la venue de hauts responsables du ministère espagnol des Affaires étrangères. La délégation marocaine sera quant à elle constituée de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, du travail et de la famille, précise la même source.