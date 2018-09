Les familles de quatre Marocains disparus en tentant de rejoindre l’Espagne appellent à l’aide

Les familles de quatre Marocains âgés de 16 à 18 ans réclament une aide alors qu’ils sont sans nouvelles, depuis le 8 août dernier, de leurs enfants. Ce jour-là, les quatre garçons, dont trois sont originaires de Tanger et l’autre de Kénitra, ont décidé de rejoindre l’Espagne, rapporte El Faro de Ceuta.

Depuis, leurs familles les recherchent désespérément. Elles savent seulement que Nabil et Achraf, deux frères, ainsi que Mohamed et Hamza, ont été aperçus à Tanger et ont emprunté le même chemin que tant d’autres Marocains happés par l’eldorado européen. «Ils sont partis et ne sont pas revenus», se lamente Saïd Amayno, l’oncle de Achraf et de Nabil. «C’est une tragédie», confie-t-il.

Les quatre familles réclament ainsi de l’aide et s’en retournent à des personnes qui pourraient savoir où leurs enfants se trouvent, ou connaître la destination de l’embarcation à bord de laquelle ils sont montés. «Nous n’avons aucune information de la gendarmerie de Tétouan ou de qui que ce soit», insiste l’oncle, qui s’est également rendu dans les morgues de Tétouan et de Tanger, où des corps sont arrivés ces dernières semaines.

«Nous avons perdu nos fils : depuis la nuit du 8 août, nous n’avons pas de nouvelles. Ils se sont perdus à cause des trafiquants d’êtres humains et de leurs complices», estime l’oncle. «Ils sont jeunes, ils se sont perdus dans les illusions entretenues par les réseaux secrets de l’immigration et de trafics de personnes, ces crimes doivent cesser», ajoute-t-il enfin.

D’après les chiffres du Salvamento Marítimo, l’établissement public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles, depuis le début de l’année courante et jusqu’au 15 juillet, «un quart des migrants comptabilisés étaient originaires du Maghreb, majoritairement du Maroc». S’appuyant sur les chiffres du ministère ibérique de l’Intérieur, il souligne que 17% des 19 997 migrants recensées durant le mois de juillet étaient des Marocains.