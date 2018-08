Immigration vers l'Espagne : Les Marocains toujours premiers ?

«Les marocains, première place dans l'immigration clandestine», tire ce lundi le quotidien espagnol ABC. Une affirmation basée sur les chiffres du Salvamento Marítimo, l’établissement public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles. Ce dernier rapporte, en effet, que depuis le début de l’année courante et jusqu’au 15 juillet, «un quart des migrants comptabilisés étaient originaires du Maghreb, majoritairement du Maroc».

Comme le souligne le média conservateur, les chiffres concernant l’immigration vers le pays ibérique varient de rapport en rapport. Ainsi, se basant sur les chiffres du ministère de l’Intérieur, 17% des 19 997 personnes recensées durant le mois de juillet étaient de Marocains.

Cependant, l’Organisation internationale pour les migrants (OIM) nie ces affirmations, précisant que «cette première position n'est pas réelle, étant donné que de nombreux subsahariens arrivent sans papiers et refusent de s'identifier pour éviter un éventuel rapatriement».

Plus loin, ABC ressort les chiffres de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) de l’année 2017, qui affirment que les Maghrébins constituent le groupe le plus important (40%).Pour la même période, l’Intérieur espagnol précisait que les Marocains ne représentaient que 19% tout comme les Algériens.