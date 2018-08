Affaire Saad Lamjarred : «Il faut modifier le Code de procédure pénale»

Le chateur marocain Saad Lamjarred a été placé sous contrôle judiciaire, mardi, echappant ainsi à la détention provisoire. Une décision qui fait réagir les avocats de la première plaignante, Laura Prioul, rapporte BFMTV.

La victime présumée a déclaré avoir «peur qu’il puisse trouver l’établissement où [elle] trouvaille actuellement» ou qu’il la rencontre encore par hasard. Elle se dit que «tout ce qu’[elle] a fait jusqu’à maintenant n’a pas forcément servi à grand chose», se demandant dans ce cas-là «ce que signifie vraiment le contrôle judiciaire».

C’est pourquoi, son avocat va jusqu’à plaider pour un changement dans le Code de procédure pénale : «Il faut modifier le Code de procédure pénale de telle manière qu’au moins dans ces dossiers sensibles de viols, la première concernée, c’est-à-dire la partie civile, puisse faire valoir ses arguments à l’occasion d’une demande de modification d’un contrôle judiciaire.»

Pour rappel, le chanteur de 33 ans a été mis en examen suite à une nouvelle plainte pour des «faits caractérisés de viol», au cours de la nuit de samedi à dimanche dans un établissement hôtelier de Saint-Tropez. «Dans le cadre de son contrôle judiciaire, le chanteur a l’interdiction de quitter la France et d’entrer en contact avec la victime et les témoins», a précisé le parquet de Draguignan. Saad Lamjarred doit également «remettre son passeport aux autorités et fournir une caution».