Maroc : Plus de 3 millions de bénéficiaires du programme d'alphabétisation dans les mosquées

Un total de 3 013 897 personnes ont bénéficié des programmes d’alphabétisation dans les mosquées entre 2000 et 2018, a indiqué le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Selon un document élaboré par la direction de l'enseignement traditionnel et de la lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées, relevant du ministère, un total de 6 862 mosquées ont abrité ces cours, prodigués via télévision et internet, alors que 7 451 encadrants, 398 formateurs pédagogiques et 1 046 coordinateurs et conseillers pédagogiques ont été mobilisés à cet effet.

Le nombre d'inscrits au deuxième niveau de ce programme durant la période 2015-2018 a atteint 233 170 personnes, dont 230 027 femmes. Ces bénéficiaires, tous genres confondus, sont répartis entre le milieu urbain, avec un total de 177 061, le monde rural (55 680) et les établissements pénitentiaires (429).

Concernant le bilan du programme d'alphabétisation dans les mosquées au titre de l'année scolaire 2017-2018, le nombre d'inscrits au premier niveau a atteint, selon le document, 233 428 personnes, dont 221 798 femmes, tandis que le nombre d'inscrits au deuxième niveau s'est élevé à 82 630 personnes, dont 81 872 femmes.

Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, le ministère aspire à cibler 1,5 million personnes en 2015-2020, soit une moyenne de 300 000 bénéficiaires par an. L'action de ce département vise également à toucher le monde rural à hauteur de 5% minimum chaque année.