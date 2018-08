Maroc vs. Malawi : Hervé Renard dévoile la liste des joueurs convoqués

Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé, ce mardi 28 août, la liste finale des joueurs de l'équipe nationale A qui affronteront le Malawi le samedi 8 septembre 2018. Un match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), prévu à partir de 21H00 au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

La liste, publiée par le site officiel de la Fédération royale marocaine de football, ne comporte que quelques changements par rapport à celle des joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2018 en Russie. On remarque notamment l’absence de Medhi Benatia, joueur du Juventus FC et désormais ex-capitaine des Lions de l’Atlas. Le milieu offensif droit de Standard de Liège, Mehdi Carcela, ainsi que l’attaquant de FC Sankt Pauli, Aziz Bouhaddouz ne figurent pas non plus sur la nouvelle liste.

Ils seront remplacés par trois joueurs binationaux et deux footballeurs internationaux marocains : Oualid El Hajjam, Nayef Aguerd, Yacine Bammou, Achraf Bencharki et Noussair Mazraoui. Le premier est Franco-marocain évoluant au poste de latéral droit à l'Amiens SC depuis 2012. Nayef Aguerd est de nationalité marocaine et évolue au poste de défenseur au sein du club français du Dijon FCO.

De son côté, Noussair Mazraoui est né aux Pays-Bas et évolue à l’Ajax alors que Yacine Bammou, né à Paris, évolue au poste d'attaquant au SM Caen. Pour sa part, Achraf Bencharki est un footballeur marocain évoluant au poste d'attaquant au Racing club de Lens, prêté par le club Al-Hilal FC depuis août 2018.

Les Lions de l'Atlas seront en stage de préparation le dimanche 2 septembre 2018 à Bouznika.