Fête du 20 août : Grâce royale au profit de 22 détenus salafistes

Rebelote. Des salafistes ont bénéficié de la grâce royale à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Ils sont 22 détenus, condamnés par les tribunaux du royaume pour leurs activités terroristes et extrémistes, qui retrouvent ainsi la liberté. Parmi eux un membre du PJD mis en cause dans les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Youssef Oussaleh a passé 15 ans en prison. Sa peine était de 22 ans.

«Cette noble initiative royale intervient en réponse aux demandes de grâce que ces détenus soumettent à Sa Majesté Chérifienne, que Dieu L’assiste et Le glorifie, et qui n’ont obtenu l’approbation royale qu’après avoir révisé leurs orientations idéologiques et après avoir officiellement annoncé leur rejet de toute forme d’extrémisme et de terrorisme», indique un communiqué du cabinet royal.

Les salafistes et autres condamnés pour terrorisme sont des habitués des grâces royales. La dernière en date remonte au 20 août 2017, permettant à 13 détenus de cette mouvance de quitter les prisons. C’était moins que les 37 à l’occasion de la commémoration, le 6 novembre 2015, du 40e anniversaire de la Marche verte.