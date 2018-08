Maroc : Le ministère de la santé va poursuivre la famille d’une patiente

Le ministère de la Santé a condamné, vendredi, les agressions répétées contre les professionnels de la santé, dont la dernière en date s'est produite dans l'hôpital Mohammed V à El Jadida, jeudi soir.

En effet, trois membres de la famille de la patiente F.K (16 ans), se sont attaqués au service des urgences de l'établissement hospitalier où elle a été admise inconsciente, indique le département dans un communiqué. Un examen médical au scanner a révélé que son état était stable, suite à quoi la patiente a été orientée vers le service de réanimation pour des examens complémentaires.

Le communiqué explique que pendant les horaires de visite, des proches de la jeune femme se sont livrés à des actes de vandalisme ayant entraîné la dégradation d'une fenêtre et de divers équipements, et ont agressé le personnel assurant la permanence. Les agents de sécurité, qui sont intervenus pour "calmer les agresseurs", ont été à leur tour pris à partie, ajoute la même source, notant qu’un membre du staff médical a été atteint d’une luxation d’épaule alors que des infirmiers et une femme de ménage ont subi des coups et blessures.

Une fois alertée, la police est intervenue sur les lieux où elle a appréhendé l’un des «assaillants», constaté les dégâts et ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités. Le ministère, poursuit-on, réitère sa condamnation de ces actes commis par des proches de patients qui causent la dégradation du matériel biomédical des établissements hospitaliers, mettent en danger le personnel médical et font régner un climat de peur au sein des services des urgences et de réanimation.