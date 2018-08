Aïd Al Adha : L'Intérieur met fin aux points de ventes dans les quartiers

A deux semaines de l’Aïd Al Adha, les autorités marocaines multiplient les mesures pour éviter cet été la putréfaction de la viande de mouton. Une circulaire du ministère de l’Intérieur, parvenue aux collectivités territoriales, annonce cette année l’interdiction de ventes d’ovins et de caprins dans les points de ventes situés en pleins quartiers.

A en croire Hespress et Alyaoum 24, des «marchés de proximité», implantés dans les zones périphériques des villes, seront mis en place pour permettre aux Marocains l’achat ou la vente de moutons.

La circulaire comporte aussi des informations destinées aux citoyens, les invitant à n’acheter que des ovins et des caprins d’éleveurs de confiance et de s’assurer que le mouton porte bel et bien des immatriculations. Un signe que l’animal a été soumis au contrôle sanitaire des services concernés au sein du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Des informations qui vont être publiées par les collectivités territoriales.

Les deux médias affirment aussi que les autorités compétentes ont lancé mardi des opérations visant à interdire les «garages destinés à vendre des ovins et caprins» qui apparaissent dès l’approche de la fête du sacrifice.