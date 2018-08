Autriche : Accusé d'appartenir à Daesh, un Marocain acquitté par la justice

Le tribunal régional de Salzbourg, ville autrichienne frontalière avec l’Allemagne, a innocenté lundi après-midi un Marocain accusé d’appartenir à l’organisation «Etat islamique».

Selon le média Salzburger Nachrichten, le Marocain, âgé de 28 ans, avait déjà été condamné à six ans de réclusion criminelle par le même tribunal régional en octobre 2017. Toutefois, la Cour suprême (OGH) a annulé complètement le verdict en avril dernier, demandant ainsi une reprise de la procédure, au motif que certaines déclarations dans la première affaire avaient été ignorées.

Dans le premier jugement, le tribunal avait estimé que toutes les preuves étaient réunies pour affirmer que «Abid T. est membre de Daesh». Le Marocain n’a cessé, durant le procès, de clamer son innocence.

Selon le procureur, ce Marocain était resté dans un camp de réfugiés près de Salzbourg avec Adel H., un Algérien et Muhammad U., qui serait Pakistanais. Il leur aurait fourni des informations importantes pour le compte du réseau terroriste. L’Algérien et le Pakistanais avaient été arrêtés le 10 décembre 2015, après les attentats de Paris. Abid T., lui, a été interpellé en Belgique. Des numéros de téléphone, retrouvés sur sa carte SIM, seraient directement liés à l’attentat de Paris. Mais le mis en cause a toujours dit avoir prêté occasionnellement son téléphone à d’autres personnes.

Le deuxième procès de cette affaire a démarré le 7 juin avant d’être reporté. Le Marocain est toujours en détention. Cependant, le verdict de ce lundi ne serait pas définitif puisque le procureur a déposé une plainte pour son annulation. D’autres témoins devront aussi être auditionnés, conclut le média.