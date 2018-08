Une révolution culturelle au Maroc pourra-t-elle sauver l’éducation ?

Au cours de la colonisation française, l’accès des Algériens à l’enseignement est resté très limité. En 1930 et sur un million d’enfants en âge d’être scolarisés, seuls 57 000 garçons et 7 000 filles de 6 à 13 ans se rendent à l’école, soit respectivement 11% et 1%. Au Maroc, alors sous protectorats français et espagnol, la situation administrative et politique n’a pas eu d’effet singulièrement différent. Ainsi, l’enseignement n’a pas touché la majorité des enfants et des jeunes.

De 1955 à 1956, la génération des Marocains scolarisés entre les années 1930 et 1940 accède à l’enseignement supérieur. Les étudiants locaux ne dépassent pas le nombre de 353, selon un rapport de l’économiste Mekki Zouaoui. Quant aux étrangers, la plupart de nationalité française, ils ont été 1170. Le nombre de diplômés parmi les nationaux, lui, a atteint 48, tandis que les non-Marocains ont constitué un ensemble de 181.

Un système d’apartheid

Enseignant-chercheur, historien et ancien historiographe du royaume, Hassan Aourid est l’auteur d’un livre récemment paru, intitulé «Pour une révolution culturelle au Maroc». Cet ouvrage évoque la problématique de l’éducation en se distanciant de l’identitaire et en mettant l’accent sur l’universel. Chemin faisant, il évoque la problématique posée par la situation de la langue française, tantôt perçue comme celle du Protectorat, tantôt voulue comme étant un marqueur socioéconomique.

«Pour une révolution culturelle au Maroc» - Hassan Aourid (2018)

Dans un entretien accordé à Yabiladi, Hassan Aourid a expliqué que l’enseignement sous le Protectorat était «sélectif, dans le mesure où il ne touchait pas la grande majorité de la population, d’autant plus qu’il avait été conçu essentiellement pour les colons ou pour les notables». Par conséquent, le Maroc à l’époque ne comptait que quatre lycées, nous rappelle l’historien : Moulay Youssef à Rabat, Moulay Idriss à Fès, Mangin à Marrakech et Poumirau à Meknès, qui deviendra plus tard Moulay Ismail. Le collège d’Azrou, lui, n’a formé des élèves que jusqu’au brevet.

«C’était un système d’apartheid, déclare Hassan Aourid. C’est pour cela qu’au lendemain de l’indépendance, les nationalistes ont conçu l’enseignement par opposition au système du protectorat». Ce processus s’est opéré à travers quatre étapes, étayées par notre interlocuteur :

«Il y a eu d’abord une unification, car nous avons été face à plusieurs systèmes d’enseignement : un pour les Français, un pour les notables, un via les écoles israélites… Les nationalistes se sont ensuite axés sur la généralisation de l’enseignement à toutes les catégories sociales. S’en est suivie la marocanisation du secteur qui s’est faite de manière hâtive, puis l’arabisation.»

L’historien rappelle que l’analyse du secteur de l’éducation nationale par Mohamed Abed El Jabri permet de comprendre que «ce système a failli de se conformer à ces quatre principes». L’intellectuel décédé en 2010 a justement expliqué, en 1972, que la doctrine coloniale voulait «créer plusieurs types d’écoles dont chacune doit permettre de faire évoluer la classe sociale bénéficiaire sans bousculer l’ordre établi». Bien des décennies après l’Indépendance, l’éducation nationale a continué à porter les stigmates de cette fragmentation.

La révolution culturelle, une clé du changement

Pour toutes ces raisons, Abed El Jabri a appelé depuis 1973 à une révolution culturelle, dont le récent ouvrage de Hassan Aourid fait écho. C’est d’ailleurs tout le sens de ce livre qui cite en ouverture «Lumières sur les problèmes d’enseignement au Maroc», œuvre de l’intellectuel qui a proposé, par anticipation, les solutions à des problèmes tristement d’actualité.

«Au lendemain de l’Indépendance comme de nos jours, il est certain que la situation de l’enseignement trouve son issue à travers une révolution culturelle globale, apportant des solutions profondes. Mais comment peut-on opérer un tel changement, dans un contexte où la révolution sociale et les changements radicaux essentiels ont été voués à l’échec ? L’Indépendance du Maroc n’est pas le fruit d’une révolution de consensus ayant tenté de trouver un juste milieu. C’est ainsi que la révolution a été avortée, alimentant les problématiques sociétales, économiques et politiques actuelles.» Abed El Jabri - «Lumières sur les problèmes d’enseignement au Maroc» in «Pour une révolution culturelle au Maroc», Hassan Aourid (2018)

A travers ces mots, Abed El Jabri aura pressenti tôt l’échec de la politique de l’Etat dans le secteur de l’éducation. En effet, les années 1960 ont été marquées par un système se voulant axé sur le bilinguisme, ce qui n’a pas fait l’unanimité, donnant lieu plus tard à une arabisation du système. Hassan Aourid nous le rappelle :

«La question de l’arabisation traduit un rejet de la langue française, considérée comme intruse. En 1965, lorsque le ministre de l’Education du l’époque, Mohamed Benhima, a opté pour un enseignement bilingue, des réactions des deux partis nationalistes (Istiqlal et UNFP) ont suivi, occasionnant des émeutes. Toutes les réactions ont laissé entendre que la langue française devait disparaître petit à petit.»

L’arabisation, une politique marquant les disparités

A partir des années 1980, une politique d’arabisation a été instaurée, portée par Azzeddine Laraki, alors ministre de tutelle. «Il y avait une volonté délibérée, mais elle a donné lieu à une dévalorisation de la qualité l’enseignement», nous fait remarquer Hassan Aourid.

«Au-delà des prises de position idéologiques, revenons aux faits : l’arabisation a eu un effet néfaste, surtout sur les disciplines scientifiques. On a assisté à un éclatement de la société. D’une part, ceux qui ont en les moyens accèdent à un enseignement de qualité avec la langue française comme vecteur. Ceux qui n’ont pas cette chance accèdent à l’enseignement public, essentiellement en langue arabe. C’est pour cela que la problématique de l’enseignement au Maroc repose en partie sur le statut de la langue française.»

Dans le sillage de la politique d’arabisation, celle de la généralisation des écoles coraniques et de l’enseignement originel se pose. Elle constitue même les prémices de ce processus. Ainsi, un autre livre de Hassan Aourid paru en 2015, «L’impasse de l’islamisme - cas du Maroc», évoque la nomination au cabinet royal de Mohamed Chafik, expert en éducation et auteur d’une étude sur ces écoles traditionnelles. «Le souverain avait établi une corrélation entre l’étude de la sociologie et la contestation sociale, rappelle l’ouvrage. Autant il fallait se distancier dans l’étude de la sociologie, autant il fallait s’approprier l’enseignement religieux».

Un an avant la sortie de ce livre, Mohamed Chafik a justement témoigné de cette évolution, dans «Le métier d’intellectuel, dialogues avec quinze penseurs du Maroc», co-dirigé par Driss Ksikes et Fadma Aït Mous (éd. En toutes lettres, 2014). Dans un entretien, le spécialiste explique avoir été appelé en 1968 pour la préparation d’un rapport technique sur la valeur pédagogique de l’enseignement coranique. Concluant que «l’enseignement dans les msids est l’une des causes principales de notre retard civilisationnel», l’étude a été suivie d’une ouverture massive desdits établissements dans les différentes régions du Maroc.

«L’impasse de l’islamisme - cas du Maroc» - Hassan Aourid (2015)

Hassan Aourid nous explique que cette démarche, qu’il appelle «la tradition inventée», s’inscrit plus globalement dans un contexte dépassant le cas du Maroc. Il s’agissait d’«instrumentaliser la religion pour endiguer les mouvements de gauche, à travers une série de politiques pour contrer ce que l’on considérait comme des ‘tendances subversives’», affirme l’historien.

Dans son récent ouvrage, il rappelle d’ailleurs que le roi Hassan II (1961 - 1999) a opéré un nouveau revirement, resté timide, concernant la question des langues. En juillet 1995, il évoqué la question dans un discours, où il a également fait entendre la nécessité de réintroduire le français dans l’enseignement public. C’est ainsi que pour Hassan Aourid, cette langue «fait partie du paysage culturel du Maroc». «Ce n’est plus celle du colon qui n’existe plus, il y a des Marocains qui servent leur pays et qui ont été formés en français», soutient-il.

Le choix de l’universalité

Plus qu’un appel reprenant celui d’Abed El Jabri, «Pour une révolution culturelle au Maroc» insiste sur l’«intelligence de trouver un équilibre dans ce que nous voulons faire et produire à travers l’éducation». Pour Hassan Aourid, c’est le questionnement que posent les considérations identitaire et universelle à l’enseignement au Maroc.

«Il existe des spécificités géographiques, certes. Mais le plus important au-delà de ce déterminisme socioculturel est d’être dans l’universel. Il faut que l’on bénéficie d’une formation donnant à chacun la possibilité de pouvoir vivre et de réussir partout.» Hassan Aourid

Dans ce sens, Hassan Aourid paraphrase le sociologue français Alain Tourraine, qui a porté une réflexion sur le principe de l’Etat-nation au niveau de l’éducation : «On ne forme par un Français pour vivre en France, mais pour être citoyen du monde.»