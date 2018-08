Economie marocaine : 117 000 emplois créés entre en 2017 et 2018

Quelque 117 000 postes d'emplois ont été créés par l'économie marocaine, entre le 2ème trimestre de 2017 et la même période de 2018, dont 75.000 en milieu urbain et 42.000 autres en milieu rural, contre une création de 74.000 une année auparavant.

Selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), qui vient de rendre publique une note sur la situation du marché de travail au 2ème trimestre 2018, malgré l'accroissement de la population active occupée, le taux d’emploi a, quant à lui, baissé de -0,1 point passant de 42,9% à 42,8%.

Une répartition par secteurs fait ressortir que le volume d’emploi relatif aux «services» s’est accru, entre le 2ème trimestre de 2017 et la même période de 2018, de 53 000 postes au niveau national (+1,2%).

Après 52 000 postes d’emploi créés l'année dernière et une perte annuelle moyenne de 80 000 emplois entre 2014 et 2016, le secteur de l’«agriculture, forêt et pêche» a créé un total de 24 000, dont 21 000 en zones rurales (+0,6%).

De son côté, le secteur des BTP a enregistré une création nette de 19 000 emplois ce qui correspond à une hausse de 1,7% du volume d’emploi dans ce secteur alors que le secteur de l’«industrie y compris l’artisanat» a créé 21 000 postes cette année.

Par ailleurs, le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi est passé de de 1 086 000 à 1 064 000 personnes au niveau national entre T2-2017 et T2-2018, alors que le taux de sous-emploi a baissé de 9,9% à 9,6%, relève la même source.

Le taux de chômage est passé, quant à lui, de 9,3% à 9,1% au niveau national. Avec une baisse de 13 000 personnes en milieu urbain et 8 000 en milieu rural, le nombre total des chômeurs a reculé, entre les deux périodes, de 21 000 personnes au niveau national, s'établissant à 1 103 000 chômeurs.