Espagne : Grâce au Maroc, l’enseignement de la langue arabe aura un statut privilégié

L’accord a été signé en 2012, mais il n’a été publié dans le bulletin officiel que ce mercredi. D’une application provisoire, l’accord convenu entre le Maroc et l’Espagne pour promouvoir l’histoire, la culture et les langues officielles des deux pays rentre en phase d’application intensive, rapporte le site Ok Diario.

Publié dans le bulletin officiel en Espagne, «l’accord d’association stratégique en matière de développement et de coopération culturelle, éducative et sportive», prévoit un statut privilégié pour l’enseignement de la langue arabe en Espagne.

Dans ce sens, le système éducatif espagnol mettra en avant et diffusera «la langue, l’histoire et la civilisation du Maroc». Inversement, le gouvernement marocain devra inclure la langue espagnole comme «matière facultative pour les élèves des écoles primaires et secondaires dans les régions du Maroc où elle est la plus pratiquée».

Par ailleurs, les deux parties auront «la capacité de tutelle sur les contenus enseignés», grâce à la création de matériel pédagogique taillé sur mesure. A cet effet, une évaluation pédagogique est également prévue. Elle sera menée par des inspecteurs espagnols et marocains, précise la même source.

Sur le plan culturel, l’Espagne et le Maroc s’engagent à promouvoir les artistes des deux pays, grâce notamment à la participation à des festivals et à différentes rencontres artistiques. Le cinéma marocain et espagnol bénéficiera tout autant de cet accord. A cet effet, un soutien aux chaînes de radio et de télévision comme moyen de transmission de contenus culturels est prévu.