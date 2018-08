Maroc : L'examen de philosophie enfin généralisé à toutes les filières du baccalauréat

A partir de la rentrée prochaine, les élèves des filières du BAC professionnel ne seront plus exclus de l’enseignement et de l’examen de philosophie / Ph. DR.

Après six mois de polémique sur l’exclusion de la philosophie des filières professionnelles de l’enseignement secondaire, le corps professoral se félicite d’une récente décision du ministère de tutelle. Dans une correspondance datée du 27 juillet dernier, la direction des curricula appelle en effet les académies régionales à intégrer la matière au cursus de première année du BAC Pro dès la prochaine rentrée scolaire.

Il s’agit de préparer les futurs bacheliers à passer l’examen national de philosophie dès la session de juin 2020. Selon le même document, l’objectif de généraliser la matière aux différentes filières est la consécration de «l’équité et l’égalité des chances entre tous les élèves du baccalauréat». Ainsi, les heures d’enseignement de philosophie prévues pour les élèves des filières professionnelles seront les mêmes que celles en vigueur pour les branches scientifiques et techniques, soit deux heures par semaine.

Correspondance du ministère de tutelle aux académies régionales.

Le dénouement d’une longue polémique ?

Cette décision vient mettre fin à une polémique qui dure depuis plusieurs mois. En février dernier, l’Association des enseignants de philosophie (AMEP) a justement alerté au sujet d’une décision ministérielle n’intégrant pas l’enseignement et l’évaluation de la philosophie au BAC Pro. Celle-ci a été publiée au Bulletin officiel le 12 février dernier. Elle a porté sur la réorganisation des épreuves du baccalauréat pour les filières professionnelles. N’incluant pas la philosophie dans ce système d’examen, cette mesure a provoqué l’ire des enseignants.

Depuis, ces derniers contestent la décision signée par Mohamed Laâraj, au temps où il assurait l’intérim à la tête du ministère. Dans ce sens, l’AMEP a considéré que les professeurs ont été pris de court par «une mesure adoptée de manière unilatérale, au moment où tous s’attendaient à ce que le gouvernement propose des modalités pour généraliser la matière à toutes les filières».

Extrait de la décision ministérielle parue sur le Bulletin officiel du 12/02/2018.

Précédemment contacté par Yabiladi, Abdelkarim Safir, inspecteur principal de philosophie et secrétaire national de l’AMEP, avait appelé le ministère de tutelle à «harmoniser le cursus du BAC Pro avec la vision globale de l’enseignement national». De son côté, Hakim Sikouk, enseignant de philosophie et également membre de l’association, avait alerté sur l’aspect «contradictoire» de cette décision avec «l’esprit de la Charte nationale de l’éducation et de la formation, ainsi que le consensus national sur l’importance d’enseigner la philosophie dans toutes les filières secondaires».

Au lendemain de la diffusion de cette dernière correspondance, l’AMEP s’est ainsi félicitée de l’efficacité de son plaidoyer pour la généralisation de l’enseignement de la philosophie, considérant qu’il s’agit d’«un fait historique».