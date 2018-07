Vacances d’été au Maroc : L’éternel dilemme entre avion et ferry

Chaque année, la période estivale annonce la venue de milliers de Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui rentrent au bercail pour passer leurs vacances en famille. En préparation de ce voyage, ils se confrontent annuellement au même dilemme : prendre l’avion ou faire la route jusqu’au Maroc.

Si depuis quelques années et grâce à l’élargissement des lignes directes, reliant le Maroc à la France, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l’Italie, l’avion n’est pas la meilleure alternative. Pour cause, l’addition peut être salée pour une famille moyenne de quatre personnes.

En effet, un aller-retour Paris-Tanger, prévu pour le 16 juillet et le 25 aout, revient au total pour quatre personnes à près de 2 700 euros. En plus d’une escale et d’une restriction pour les bagages, les prix ne varient pas tellement, vu la forte demande durant cette période. Cependant, il est vrai qu’en s’y prenant à l’avance, le prix pourrait drastiquement baisser.

Ferry : Moins cher que l’avion, mais encore ?

L’autre option pour laquelle optent nombre de MRE est celle de faire la traversée par bateau. Là encore, plusieurs possibilités sont envisageable. Du choix de la ville au moyen de transport jusqu’à l’arrivée à bon port, les prix sont incomparables.

Nous prenons comme exemple une famille de quatre personnes. Pour un trajet au départ de Paris jusqu’au la ville de Sète, aussi appelée la Venise du Languedoc, il faut compter un trajet de sept heures et demie de route en moyenne. Les frais du carburant et de péage s’élèveraient à 130 euros. Une fois sur place, la seule compagnie qui relie en mer la France au Maroc est Grandi Navi Veloci (GNV). La traversée jusqu’au port de Tanger Med vous coûtera 2 198 euros. Au total, c’est plus de 2 328 euros, moins cher qu’un vol et surtout avec plusieurs avantages.

Par ailleurs, la meilleure option serait sans doute de se rendre jusqu’à Algésiras. Il faudra parcourir les quelques 1 900 kilomètres, pour un trajet faisable en une journée. Pour une voiture standard, il faut compter sur un peu plus de 160 euros de carburant et 95 euros de péage. Pour la traversée en ferry, il faut compter dans les alentours de 410 euros, pour toute la petite famille. Un trajet plus long et plus fatiguant pour le conducteur, certes, mais qui a de nombreux avantages. Non seulement le coût avoisine à peine 660 euros, mais la traversée ne dure aussi que deux heures, alors que pour un trajet Sète-Tanger Med, le parcours dure presque deux jours.

Ainsi, le moyen le mois cher à ce jour serait de parcourir la France et l’Espagne, pour ainsi traverser le détroit de Gibraltar. Une solution que 24% des répondants d’un sondage sur Yabiladi adopteront, contre seulement 4% pour ceux qui effectueront la traversée depuis la ville de Sète. Cependant, 23% ont opté pour l’avion et 50% ne rentreront pas au Maroc cet été.

*Les tarifs ont été consultés en ligne le 11 juillet 2018. Les calculs ont été fait sur la base d’une famille de 4 personnes, avec un enfant de moins de 12 ans.