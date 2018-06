Hirak : Après le verdict, la mobilisation s’organise au Maroc et en France

Au lendemain de la condamnation de 53 détenus du Hirak à des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme chacun, des sit-in de soutien se sont tenus à Rabat et à Casablanca. La mobilisation à l’étranger s’organise également, avec un rassemblement prévu samedi à Paris.

A l’appel des comités de soutien constitués depuis plus d’un an, d’associations et de structures politiques, le sit-in à Casablanca a connu la participation de centaines de personnes, qui ont crié leur indignation face aux lourdes peines prononcées la veille par la septième chambre de la cour d’appel de la capitale économique.

Prenant part au rassemblement, Mustapha Brahma, secrétaire général du parti de la Voie démocratique, indique à Yabiladi que «ce verdict montre que l’Etat maintient son approche sécuritaire face à des revendications sociales exprimées dans un cadre pacifique». Pour lui, «il est inconcevable qu’à cause de cela, des militants soient condamnés à des peines de 20, 15 et 10 ans de prison».

De son côté, Bouchra Rouissi, avocate ayant fait partie de la défense des détenus, dénonce «l’absence de preuves concrètes sur la base desquelles se sont appuyées les poursuites puis les condamnations».

A Rabat, les participants au rassemblement, réunis devant le Parlement, ont été tout aussi nombreux. Le comité de soutien au Hirak du Rif en France a quant à lui appelé à un sit-in samedi au Trocadéro, à partir de 16h (heure de Paris).